Novas ambulâncias do Samu entram em operação em Volta Redonda

Cismepa, que gerencia o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência o Médio Paraíba, oficializou a entrega dos veículos doados pelo Governo do Estado

As três ambulâncias doadas pelo Governo do Estado para operar no Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), em Volta Redonda, entraram em operação nesta semana. Os veículos fazem parte dos 20 cedidos aos municípios integrantes do Cismepa (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba) e que vão dar apoio ao Samu na região, que é gerido pelo consórcio.

“Agradeço ao Governo do Estado por mais esse investimento na saúde de Volta Redonda. São muitas as melhorias e tenho certeza que essas ambulâncias serão fundamentais para salvarmos mais vidas”, agradeceu o prefeito Antonio Francisco Neto.

O projeto é uma iniciativa do Ministério da Saúde que visa garantir atendimento médico de emergência especializado e avançado a casos considerados mais graves e complexos, como acidentes automobilísticos graves, paradas cardiorrespiratórias, intoxicações graves, trauma de alta gravidade, entre outros, diretamente no local de ocorrência, o que otimiza o tempo e aumenta as chances de sobrevida dos pacientes em situações críticas.

“Esses veículos vão ampliar ainda mais a capacidade de atendimento à população de Volta Redonda, já que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) adquiriu recentemente 11 novas ambulâncias para atender remoções internas do município e viagens. E, conforme o prefeito Neto confirmou, em breve teremos mais duas bases do Samu: uma para atender a região do Roma e outra no Santa Cruz”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Dentre as 20 ambulâncias doadas para o Samu, distribuídas nos 12 municípios e em 14 bases descentralizadas, sete são Unidades de Suporte Avançado (USAs). Com 28 médicos atuando junto a enfermeiros e condutores altamente treinados, as ambulâncias atuam na cobertura de casos de urgência e emergência de toda a região do Médio Paraíba, somando forças com as equipes já existentes.

Atendimentos

Segundo dados fornecidos pela administração do Samu Médio Paraíba, em 2022 foram atendidas cerca de 115 mil ligações e realizados mais de 39 mil atendimentos entre as 12 cidades que compõem o eixo. Já neste ano, de janeiro a fevereiro, foram registradas 22.884 chamadas e 9.280 atendimentos.

Por se tratar de um serviço de extrema importância e alta demanda, o diretor-geral do Samu da região, David Rodrigues, disse que planos futuros já estão sendo traçados em busca de aumentar a quantidade de médicos das unidades para atendimento em toda a região, além do investimento em mais treinamentos e a aquisição de novos equipamentos para compor as ambulâncias e melhorar ainda mais o serviço ofertado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um serviço de saúde pública que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é acionado através do número 192. Fotos cedidas pelo Cismepa-Secom/PMVR.