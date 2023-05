LIV SAÚDE participa de evento sobre o Maio Roxo

A LIV SAÚDE foi representada pela dermatologista Rossana Lisboa, pela gastroentorologista Myrna Mascarenhas e pelo angiologista Luiz Fernando Lima no II Simpósio Regional do Maio Roxo, sobre Lúpus, Doenças Autoimunes e Reumatológicas, realizado nesta quarta-feira, dia 17, na Câmara de Vereadores de Volta Redonda.

O principal objetivo do evento foi trazer conhecimento, orientação e conscientização para toda população sobre a necessidade, gravidade e a importância do tratamento de cada uma desses doenças.

O Maio Roxo é um mês dedicado a várias doenças inflamatórias. Essas doenças, consideradas crônicas, têm uma alta capacidade de progressão para perda de mobilidade e desenvolvimento de deficiências quando não diagnosticadas precocemente e tratadas no tempo certo. Por isso, mundialmente, o Maio Roxo busca conscientizar a população sobre essas enfermidades. É fundamental que as pessoas conheçam os sintomas para que possam identificar de forma rápida as doenças e tenham uma melhor qualidade de vida.