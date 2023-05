Um carro ficou destruído em um acidente neste domingo, dia 21, na Via Sérgio Braga, em Barra Mansa. Um vídeo gravado por um motorista que passava pelo local pela manhã foi enviado ao portal.

O acidente, cujas circunstâncias são desconhecidas, aconteceu no bairro Barbará, em frente a um motel. No vídeo, é possível ver o carro com o teto afundado, quase cortado ao meio, com a parte traseira do veículo levemente suspensa.

O Informa Cidade apurou que uma pessoa foi levada pelo Samu para Santa Casa de Misericórdia, onde foi atendida, medicada e liberada. Não há informações sobre outras vítimas.