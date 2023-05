Motorista morre em acidente na BR-393 em Vassouras

O condutor de um veículo, de 26 anos, morreu em uma colisão envolvendo o carro que conduzia e uma carreta no km 235, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Vassouras.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Paraíba do Sul esteve no local do acidente. O jovem que conduzia o veículo não resistiu aos ferimentos foi a óbito.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) por volta de 4 horas. A pista ficou no sentido siga e pare até a remoção do corpo e dos veículos, o que ocorreu por volta das 7 horas.