Volta Redonda vence o Paysandu por 3 x 0

Jogando pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda venceu o Paysandu por 3 a 0, no Raulino de Oliveira, na noite deste domingo (28). Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados por Ítalo Carvalho, duas vezes, e Marquinhos.

O JOGO

O Volta Redonda começou a partida tomando a iniciativa, mas esbarrava no bloqueio defensivo do adversário. Aos 18’, Júlio César cobrou escanteio para Ricardo Sena, que cruzou na medida para Ítalo Carvalho cabecear e abrir o placar, 1 a 0. Aos 25’, Júlio César puxou o contra-ataque, deu o passe para Skilo na direita, ele cruzou rasteiro para a área e Marquinhos finalizou de primeira para ampliar, 2 a 0.

O Paysandu pouco atacou até o final da primeira etapa e o Voltaço controlou o resultado. No segundo tempo, o Volta Redonda voltou para o campo marcando pressão o adversário. E deu certo. Aos 06, Robinho roubou a bola na intermediária e rolou para Marquinhos que chutou cruzado. No rebote, o atacante Ítalo Carvalho fez o terceiro do Esquadrão de Aço, 3 a 0.

Com a vantagem no placar, o Volta Redonda soube administrar a vitória e saiu de campo com os três pontos. Agora, o Esquadrão de Aço soma seis pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela.

O próximo jogo será no sábado (03), contra o Manaus, às 16h, no estádio da Colina, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.