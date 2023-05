Amigos de Romelito Faria da Silva, de 34 anos, morto em um acidente de carro na manhã deste domingo (28), na Dutra, em Resende, lamentaram a morte do condutor nas redes sociais. O acidente foi no km 312, na pista sentido Rio, nas proximidades do Shopping Pátio Mix.

Um deles publicou: “Que nosso Deus o receba de braços abertos e que vc (sic) descanse em paz. Ficará para sempre em nossa memória. E que Deus conforte sua família e todos conhecidos”, escreveu. Outro conhecido colocou uma foto dos dois juntos confraternizando e relembrando os bons momentos.

“Há exatamente uma semana estávamos juntos jogando bola, churrasqueando, contando vantagens do passado, além dos micos de outrora. Falamos de times, amigos, política e assuntos que norteiam o nosso dia a dia.

Quisera Deus nos proporcionar este momento que não acontecia desde a pandemia, onde pudemos de certa forma nos despedir do nosso amigo Romelito. Que Deus o tenha em seu reino Glorioso”, lamentou.

Romelito morreu no local. Segundo testemunhas, ele teria colidido com um objeto na pista e em seguida tombado. O impacto foi tão forte que o teto do carro chegou a ser arrancado. No momento desta publicação, ainda não havia informações sobre velório e sepultamento. (Fotos: Arquivo Pessoal e Rádio Acesa)