Músicos foram convidados para cerimônia de posse de Marco Lucchesi na presidência da instituição; ministra da Cultura, Margareth Menezes, estará na solenidade

A Orquestra de Cordas de Volta Redonda se apresentará nesta terça-feira, 30, às 11h, na sede da Biblioteca Nacional (BN) no Centro do Rio de Janeiro. Os músicos foram convidados para cerimônia de posse oficial do professor Marco Lucchesi na presidência da instituição.

Noventa músicos vão compor a apresentação sob a regência da maestrina Sarah Higino. A Orquestra de Cordas é parte do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, mantido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

A solenidade será restrita para convidados e contará com a presença da ministra da cultura, Margareth Menezes. Novos projetos da Biblioteca Nacional serão anunciados no evento. A maestrina de Volta Redonda, Sarah Higino, comentou sobre o convite e a experiência que os jovens terão nessa imersão cultural.

“Além de honroso, esse convite para sermos responsáveis pela música na posse do professor e doutor Marco Lucchesi vai proporcionar uma grande experiência cultural para os jovens músicos da Orquestra de Cordas. A Biblioteca Nacional é patrimônio do povo brasileiro, possui no seu acervo toda a nossa história e é considerada a oitava maior biblioteca do mundo e a primeira da América Latina. Conhecer de perto esse prédio histórico é um privilégio”, citou a maestrina.

No programa musical, entre outras obras brasileiras que a Orquestra de Cordas irá executar, terá uma especial homenagem ao compositor Carlos Gomes referência musical brasileira, tendo suas obras nominadas “Memória do Mundo Brasil” e “Memória do Mundo Internacional” pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Marco Lucchesi

Poeta, romancista, memorialista, ensaísta, tradutor e editor, Marco Lucchesi nasceu em 9 de dezembro de 1963, no Rio de Janeiro. É autor de cerca de 50 livros, entre poesia, ensaio e romance e domina mais de 20 idiomas. Precoce, suas primeiras publicações foram feitas na adolescência. Formou-se em história pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Recebeu os títulos de Mestre e Doutor em Ciência da Literatura, pela UFRJ, com pós-doutoramento em Filosofia da Renascença pela Universidade de Colônia, na Alemanha. É professor titular de Literatura Comparada na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), foi presidente da instituição entre 2018 e 2021. oto de divulgação/PMVR.