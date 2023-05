A família do empresário Douglas Veneo Tavares Ferreira, de 36 anos, internado no Hospital Municipal da Japuíba, em Angra dos Reis, fez um apelo para doação de sangue para ele. Douglas foi baleado na noite de sábado (27), na Praia da Longa, na Ilha Grande, durante uma tentativa de assalto.

De acordo com o apelo, ele precisa de sangue “O” negativo. O estado de saúde de Douglas é grave. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira no hemonúcleo que funciona no hospital, de 8h às 12h e das 13h30min às 16h30min.

Douglas foi baleado por um dos três criminosos que invadiram uma casa alugada para a comemoração de um aniversário. Havia ao menos 13 pessoas no imóvel e algumas reagiram, entrando em luta corporal com os bandidos. Um deles atirou, ferindo gravemente o empresário. Ainda não há suspeitos do crime identificados. (Foto: Redes sociais)