Escola Vocacionada à Música de Barra Mansa realiza ‘Show de Talentos’

A Escola Vocacionada à Música – Ciep 485 João Baptista Barros –, localizada no bairro Bom Pastor, realizou, na tarde desta segunda-feira (29), mais um ‘Show de Talentos’, envolvendo todos os alunos da unidade. O evento aconteceu em homenagem às famílias, por conta do Dia Nacional da Gentileza, e teve a participação especial do Grupo de Metais Infanto-Juvenil do Projeto Música nas Escolas.

O coordenador musical da escola, Giliade Lima, comentou sobre a importância do evento para as novas gerações:

– Esse ‘Show de Talentos’ tem como objetivo ressaltar o mês de maio, que é o mês das mães e das cuidadoras de tantas famílias que exercem esse papel. Além disso, hoje é o Dia Nacional da Gentileza. Tivemos seis turmas se apresentando, contando com o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Também vale lembrar que este ano o ‘Projeto Música nas Escolas’ está completando 20 anos, e nós fizemos outras programações relacionadas à gentileza. Voltamos com esse ‘Show de Talentos’ para relembrar a importância da amizade, do respeito, da empatia e do tratamento que faz a diferença na vida desses alunos, dessas novas gerações, que são o nosso foco – declarou Giliade.

Aluna do sétimo ano, Ana Clara Valente, 12 anos, falou sobre a participação no ‘Show de Talentos’. “Para nós alunos é muito gratificante participar de um evento desses, colocando em prática tudo que aprendemos durante as aulas, ainda mais com a presença de nossos pais para acompanhar as apresentações”, disse.

O diretor assistente do Projeto Música nas Escolas, Hércules Alves, comentou a participação do Grupo de Mateias Infanto-Juvenil. “Para nós é de uma importância e uma valorização muito grande a participação nesse evento, onde podemos mostrar o que realizamos no nosso projeto”, concluiu.

Fotos: Chico de Assis