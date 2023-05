A prefeitura de Quatis vai abre nesta terça-feira, dia 30, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado por tempo determinado e formação de cadastro de reserva da Secretaria Municipal de Educação (SME). As inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 2 de junho, e acontecerão na própria SME, no Centro Administrativo 25 de Novembro, no horário das 9h às 16 horas.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição, disponível na Secretaria ou no Anexo II do Edital nº 001/2023 através do link https://quatis.aexecutivo.com.br/arquivos/1231/EDITAL_01PSSSME2023_2023_0000001.pdf.

As vagas disponíveis são de Assistente Administrativo, Auxiliar de Educação, docentes para Orientador Pedagógico, Língua Portuguesa, Ciências, Língua Estrangeira Moderna (Inglês), História, Geografia, Matemática, Educação Física, Educação Artística e para Educação Fundamental, Infantil e Especial.

Para saber mais sobre o Processo Seletivo, bem como a quantidade de vagas para cada cargo, e mais informações, acesse o Edital disponível no link acima. O mesmo foi publicado nesta segunda-feira (29) na edição nº 577 do Diário Oficial Eletrônico (DOE).