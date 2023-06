Na tarde deste domingo, dia 4, o sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube enfrentou o Campo Grande pela segunda rodada do Campeonato Carioca (Série B2) da categoria. Atuando no estádio Ítalo del Cima, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, a equipe barra-mansense conquistou a primeira vitória na competição ao vencer por 1 a 0, com gol de Miguel.

O primeiro tempo terminou com um empate sem abertura do placar. No segundo tempo, o gol foi sair no finzinho da partida, quando o Barra Mansa recuperou a bola no meio de campo, Pedro Paulo seguiu em direção ao ataque, deu passe em diagonal para Miguel, que finalizou cruzado sem chance para o goleiro adversário. Placar final: 1 a 0.

O sub-20 do Barra Mansa volta a campo no próximo domingo (11/6) para encarar a equipe do Bonsucesso, às 15h, no estádio Leônidas da Silva, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

Campo Grande 0x1 Barra Mansa

Campeonato Carioca (Série B2) – sub-20 | Estádio Ítalo del Cima, Rio de Janeiro | Árbitro: José Henrique Fernandes Vieira | Gol: Miguel | Barra Mansa: Kauã Moreno; Kaique Oliveira, Kauê (Fellipe), Cauã Angra e João Pedro; Kaique Tomaz, Luizinho (Miguel), Pedro Paulo e Guilherme Potter (Jucca); André Baré e Andrey (Fabinho). Téc. Thiago Campbell.

Resultados da 2ª rodada:

4/6/2023 (domingo)

Angra dos Reis 1×0 Bonsucesso – 15h

Búzios 3×1 Mageense – 15h

Campo Grande 0x1 Barra Mansa – 15h

5/6/2023 (segunda-feira)

Rio São Paulo x Rio de Janeiro – 10h

Belford Roxo x Carapebus – 15h

Classificação atualizada:

1º. Búzios e Barra Mansa: 4 pontos;

3º. Carapebus, Campo Grande e Angra dos Reis: 3 pontos;

6º. Rio de Janeiro, Belford Roxo, Barra Mansa, Búzios, Mageense e Rio São Paulo: 1 ponto;

10º. Bonsucesso: 0.

Jogos da próxima rodada:

11/6/2023 (domingo)

Bonsucesso x Barra Mansa – 15h

Carapebus x Rio São Paulo – 15h

Rio de Janeiro x Búzios – 15h

Mageense x Campo Grande – 15h

12/6/2023 (segunda-feira)

Angra dos Reis x Belford Roxo – 15h

Por Diogo de Oliveira Paula

Campo Grande 0x1 Barra Mansa – Foto: BMFC (divulgação)