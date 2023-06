Durante a tarde da última quinta-feira, Larissa Garcez encontrou o secretário Nacional da Juventude, Ronald Luiz dos Santos, no palácio do planalto. Durante a reunião, foram discutidos tópicos sobre a juventude especificamente voltados para a cidade de Volta Redonda.

Larissa entregou ao secretário um exemplar do compilado das Políticas Públicas para Juventudes (PPJs) na cidade e também alguns materiais das ações que vêm acontecendo no município.

E a coordenadora da CoordJuv-VR recebeu exemplares da edição atualizada do Estatuto da Juventude, que serão distribuídos para todas as escolas da cidade em uma ação pelos dez anos do documento, que serão completados em 5 de agosto, dentro das comemorações do Mês da Juventude no município.

O deputado estadual Munir Neto também participou do encontro através de vídeochamada e se colocou à disposição da SNJ para apoiar os avanços das políticas para as juventudes no estado do Rio de Janeiro.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.