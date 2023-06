Jucca pelo sub-20 do Barra Mansa – Foto: Rapha Torres

O sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube segue com os treinamentos para a partida diante do Bonsucesso no próximo domingo (11/6) pelo Campeonato Carioca (Série B2). O Leão do Sul contará com o centroavante Jucca, um dos destaques ofensivos desse início de competição.

Jucca falou sobre a expectativa dele para a partida contra o Rubro-anil da Leopoldina:

“A expectativa é a melhor possível e de um ótimo resultado. Estamos bastante focados para essa partida, trabalhando forte e adotando um estilo de jogo que iremos surpreender. O técnico Thiago vem fazendo um ótimo trabalho e tendo a devida atenção para essa partida contra o Bonsucesso. Vamos sair de lá com os três pontos. Estou confiante demais no nosso grupo.”

O sub-20 do Barra Mansa enfrenta o Bonsucesso no próximo domingo (11/6), às 15h, no estádio Leônidas da Silva, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

# Link com a classificação atualizada e próximos jogos

Por Diogo de Oliveira Paula