Volta Redonda acerta com o volante Paulinho, ex-Mirassol

O Volta Redonda anunciou a chegada de mais um reforço para a sequência da temporada 2023. Trata-se do volante Paulinho, de 34 anos, que chega para reforçar o setor de meio campo do Esquadrão de Aço até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Paulinho estava no Mirassol, onde foi destaque no acesso da equipe paulista à Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. O atleta já passou pelos exames médicos e treina normalmente com os companheiros.

O volante possui passagens, ainda, pelo Internacional, Figueirense, Guarani, Botafogo-SP, Guaratinguetá, Ituano, Náutico, Ponte Preta, Criciúma, Paysandu, Atlético-GO, São Bento, Santa Cruz, Concórdia e Mirassol.