Policiais salvam bebê engasgado em Paraíba do Sul

Um bebê, de 19 dias, que estava engasgado com leite foi salvo por policiais militares na noite de quinta-feira, dia 15, na Rua Senador Arthur da Távola, no bairro Amapá, em Paraíba do Sul.

O policial realizou a manobra de Heimlich (técnica que provoca a expulsão do que está obstruindo a via respiratória). Segundo os agentes, a mãe desesperada ligou para o 190 pedindo ajuda depois de perceber que a criança estava com dificuldades para respirar.

Logo depois a criança foi encaminhada para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Piedade para passar por atendimento médico.

Como agir em caso de engasgo em bebês

Coloque o bebê de bruços em cima do seu braço e faça cinco compressões entre as escápulas (no meio das costas). Vire o bebê de barriga para cima em seu braço e efetue mais cinco compressões sobre o esterno (osso que divide o peito ao meio), na altura dos mamilos.