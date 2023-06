Policiais militares estavam em patrulhamento na manhã de quinta-feira, por volta das 9h15min, quando avistaram três suspeitos de tráfico de drogas no Condomínio Ingá 1 (Minha Casa, Minha Vida), na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Os agentes fizeram um cerco e conseguiram efetuar a abordagem. Com os suspeitos foram apreendidos 92 pinos de cocaína, dois rádios transmissores, uma bolsa e R$ 98,00.

Os suspeitos e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.