A capacitação está acontecendo em nível nacional. O trabalho é desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME) e conta com o patrocínio da empresa Nova Transportadora do Sudeste S/A (NTS), sendo que Barra Mansa foi uma das cidades escolhidas no estado do Rio de Janeiro. A assessora da Secretaria de Educação, Carla Giovana Silva de Castro Rolim, destacou a importância do curso “O público-alvo são os professores da educação infantil. Buscamos orientar e capacitar os educadores sobre recursos pedagógicos, metodológicos e materiais para utilização da música e outras expressões artísticas como ferramenta para o desenvolvimento emocional, cognitivo e sociocultural dos alunos”, informou. O secretário de Educação, Marcus Barros, enfatizou que formações como essa agregam à rede, aos docentes e aos alunos. “Poder transmitir conhecimentos, sejam eles musicais ou quaisquer outros, é muito importante, pois qualifica cada vez mais nossos professores e mostra novos caminhos aos estudantes. Desde modo eles ampliam sua aprendizagem e, caso decidam, podem seguir diferentes carreiras”, pontuou. Foto: Chico de Assis

Trata-se de uma formação que traz a ideia de trabalhar a música no contexto escolar de forma lúdica e criativa com o objetivo de provocar a imaginação dos alunos. Além do encontro desta terça, outro está programado para o dia 08 de agosto, também de maneira presencial. Durante o intervalo de pouco mais de um mês entre um encontro e outro, haverá aulas online, um curso no formato híbrido.