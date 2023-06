Procedimentos serão realizados até sexta-feira (23) na Ilha São João; mais de 12 mil operações foram feitas, ajudando milhares de pessoas a voltar a enxergar

As cirurgias de catarata do projeto “Revi-VER”, da Prefeitura de Volta Redonda, foram retomadas nesta terça-feira (20). A expectativa é que até sexta-feira (23) 480 procedimentos sejam realizados em um centro cirúrgico oftalmológico móvel instalado na Ilha São João. Ao todo, através do Revi-VER, mais de 12 mil cirurgias foram realizadas, ajudando milhares de pessoas a voltar a enxergar.

Além das cirurgias, a previsão é que 200 pessoas que já se submeteram ao procedimento no mês passado retornem para avaliação médica. Outras 450 passarão por exames pré-operatórios de biometrias ópticas, utilizados para o cálculo preciso das lentes intraoculares a serem implantadas durante a cirurgia de catarata. Todos os procedimentos acontecem pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

‘Limpeza’ da lente

Ao longo desta nova etapa do “Revi-VER” também serão realizados procedimentos de YAG laser, popularmente conhecidos como “limpeza da lente”, e necessários em alguns casos após a cirurgia de catarata. Este serviço era realizado na Policlínica da Cidadania e para zerar a fila de espera a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está convocando os pacientes que aguardam pelo tratamento.

Projeto ‘Revi-VER’

Pode se inscrever no programa qualquer morador de Volta Redonda que já tenha sido diagnosticado com catarata. A pessoa ou algum parente deve procurar o Dipa (Departamento de Informação, Programação e Avaliação), que fica na sede da Secretaria de Saúde, no prédio do antigo hospital Santa Margarida, no bairro Niterói. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário levar o Cartão SUS ou CPF e documento com foto do paciente.

Os que já fizeram cadastro para cirurgia no Dipa devem aguardar a convocação da Secretaria de Saúde, através de comunicação oficial. Fotos: Divulgação/PMVR