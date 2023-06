Morreu no início da madrugada desta sexta-feira, por volta de 00h30min, o músico Jaciron Silva Pereira, mais conhecido como Ciron Silva, de 62 anos, no Hospital Hinja, em Volta Redonda. O músico lutava contra um câncer. O corpo está sendo velado na Capela Mortuária do bairro Aterrado. O sepultamento está marcado para às 14 horas, no Cemitério Municipal do Retiro.

Professor de violão, Ciron foi coordenador de música da Fundação CSN. Também foi um dos fundadores da “Resenha” do Clube Palmares.