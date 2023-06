Olimpede 2023 promete ser a maior de todas as edições

Entidades, escolas e instituições especializadas em atender pessoas com deficiência, de cidades próximas a Volta Redonda, terão inscrições ilimitadas

A Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência) 2023 promete ser a maior de todas as edições. O evento, considerado um dos maiores do país e tradicional em Volta Redonda, está com as inscrições abertas e detalhe: neste ano o número de inscritos é ilimitado para as cidades mais próximas do município – as entidades, escolas e instituições especializadas em atender esse público podem inscrever quantos alunos quiserem, através do link: abre.ai/glRy. Outras informações estão disponíveis no Instagram da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (@smel_vr).

O evento será realizado nos dias 1º, 2 e 3 de setembro na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac, porém outros equipamentos esportivos também serão utilizados durante as competições, a exemplo do Parque Aquático Municipal e os ginásios poliesportivos nos bairros. Em 2023, o evento vai oferecer as seguintes modalidades: atletismo; natação; tênis de mesa; badminton; taekowndo; xadrez; judô; jogos adaptados: dama, dominó; e provas de habilidade: cabo de guerra e voleibol especial.

A Olimpede, idealizada pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Esporte e Lazer, irá reunir atletas de vários lugares do Brasil, a partir de 7 anos de idade. O evento tem por objetivo realizar uma competição esportiva de caráter participativo e inclusivo, com suas regras e procedimentos adaptados especialmente às pessoas com deficiência.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, citou que as entidades, escolas e instituições localizadas a 80 km ou mais de Volta Redonda terão acesso à hospedagem e devem informar isso na ficha de inscrição.

“Este ano estamos com uma grande expectativa em relação ao número de alunos que vão participar, pois as inscrições são ilimitadas para escolas, entidades e instituições localizadas num raio inferior a 80 km de Volta Redonda. Esse é mais um incentivo para reunir atletas de todas as regiões do país”, disse a secretária.

O subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Daniel Alves, mencionou que durante o congresso técnico da Olimpe de 2023, realizado nesta semana, várias regiões do Brasil já sinalizaram a participação no evento.

“Mais de 30 cidades do país dos seguintes estados: Minas Gerais (MG), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Pará (PA) vão inscrever seus alunos na edição 2023 da Olimpede, e isso torna o evento ainda mais grandioso, não só pelo nível nacional, mas por ser uma realização da Prefeitura de Volta Redonda”, citou o subsecretário. Fotos de arquivo – Secom/PMVR.