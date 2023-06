Unidade vai atender pacientes regionais em situações de pequena, média e alta complexidade

A Santa Casa de Resende iniciou as obras do primeiro Hospital de Olhos da região Sul Fluminense, localizado ao lado da Creche Municipal Doutor Uchôa, no Lavapés. A unidade vai oferecer serviços de pequena, média e alta complexidade em oftalmologia pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O projeto da nova clínica inclui consultórios, salas para exames, duas recepções, espaço para exercícios ortópticos, farmácia, banheiros, salas de cirurgias, central de gases, além de demais espaços, para atender pacientes em escala regional, não somente moradores de Resende. Atualmente, as obras encontram-se em fase inicial com demolições e reforço na estrutura da laje.

– Mais uma vez estamos construindo história na saúde de Resende. Uma das nossas maiores deficiências é na oftalmologia e isso vai aumentar a capacidade de atendimento municipal. O primeiro Hospital de Olhos do Sul Fluminense se tornou possível graças a parceria firme que a Prefeitura de Resende tem com o Governo do Estado do Rio. Agradecemos muito ao deputado estadual Tande Vieira, que fez intermediação com o Governo do Estado e, claro, ao Governador Cláudio Castro e ao secretário estadual de Saúde Dr. Luizinho, por tornarem possível a implantação dessa unidade, disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A primeira fase tem previsão para ser entregue em outubro, com a parte ambulatorial pronta para iniciar os atendimentos aos pacientes com consultas e exames. A ala cirúrgica tem previsão para ser inaugurada em dezembro deste ano.

– Estamos empenhados cada vez mais em oferecer uma saúde de qualidade a cada morador. Esta clínica oferecerá serviços de pequena, média e alta complexidade, com resultados que vão ofertar possíveis tratamentos aos pacientes, e ainda desafogar as demandas oftalmológicas da Santa Casa – finalizou o secretário de Saúde de Resende, Jayme Neto.