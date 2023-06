Aulas irão ocorrer nas pistas dos bairros Volta Grande e Vila Mury, e poderão participar alunos a partir de cinco anos de idade

A Prefeitura de Volta Redonda inaugurou na manhã deste domingo, 25, na pista de skate do bairro Volta Grande, localizada na Rua 1.035 (próximo ao campo de futebol), a primeira Escola Municipal de Skate da região Sul Fluminense. Idealizada pela Fundação Beatriz Gama (FBG), o projeto vai beneficiar alunos a partir de cinco anos de idade.

As aulas da escolinha terão início a partir de 3 de julho e acontecerão nas pistas de skate dos bairros Vila Mury, às segundas-feiras, das 14h às 18h; e Volta Grande, às terças-feiras, das 14h às 17h, e quintas-feiras, das 10h30 às 18h. As inscrições poderão ser feitas nos locais das aulas. As aulas terão duração de uma hora, com seis alunos por turma.

O diretor-presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo de Oliveira, ressaltou que o objetivo é fomentar e aumentar o acesso à prática do skate em Volta Redonda.

“Estamos ampliando as modalidades esportivas oferecidas pela Fundação Beatriz Gama. Muitas crianças não têm acesso a esportes e agora estamos dando essa oportunidade a elas. Nosso objetivo é que os moradores de Volta Redonda tenham acesso a várias modalidades esportivas. Vamos disponibilizar todos os materiais necessários para que eles possam fazer esse esporte de forma segura”, destacou o diretor-presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo.

A diretora social da Fundação Beatriz Gama, Ethiene Correia, explicou que a primeira atividade desenvolvida neste domingo será de vivência aberta ao público.

“O professor vai dar dicas e orientar sobre as técnicas, equilíbrio e outros assuntos ligados a esse esporte, para os iniciantes. É um primeiro momento para as pessoas que nunca praticaram esse esporte”, disse a diretora.

Campeonato

Durante o dia todo também foi disputado um campeonato de skate com a participação de vários skatistas da região. O Baze Skate Camp foi organizado pela Fundação Beatriz Gama, juntamente com o professor de skate, Victor Eduardo. 50 skatistas foram convidados para participar nas categorias Mirim, Iniciante, Feminino e Amador, todos com premiações para os competidores. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR