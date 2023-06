O filme “Os Esquecidos” sagrou-se campeão em Festival de Cinema

O filme do cineasta Rodrigo de Souza e do Historiador Antônio Carlos Silva sagrou-se campeão da categoria curta metragem regional, no Festival de Cinema. O curta fala um pouco sobre os escravizados que trabalharam nas construções das edificações da nossa região. O cineasta e o historiador estão também produzindo um documentário, longa metragem, sobre os 200 anos de Valença, mostrando todas as fases da história da Princesinha da Serra.

O curta metragem premiado na noite do sábado, dia 24, em breve será disponibilizado na plataforma cardume curtas.

Rodrigo é valenciano, já o professor Antônio Carlos é de Juiz de Fora, mas é morador de Valença já faz algumas décadas e é um profundo conhecedor da história de Valença. Tendo sua especialidade no doutorado, a Valença no século XIX.