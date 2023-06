Policiais militares localizaram na tarde desta quarta-feira, por volta das 16 horas, o veículo utilizado nos crimes no final da manhã no estacionamento do Hospital Sérgio Henrique Gregori (Hospital Regional), em Resende.

O veículo foi encontrado completamente queimado, na estrada de Arapeí, ligação Resende a cidade de Bananal (SP). Até o momento nenhum suspeito do crime havia sido preso.