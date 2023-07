Polícia Militar Ambiental flagra crime ambiental em Angra dos Reis

Policiais militares ambientais identificaram neste sábado, dia 1º, o desmonte de material rochoso e corte de árvores no interior de uma área de preservação ambiental em Angra dos Reis, na Costa Verde.

Uma denúncia de crime ambiental foi encaminhada ao programa Linha Verde, através do Disque Denúncia (0300 253 1177). Os policiais lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, foram até à Rua Ana de Carvalho, no Camorim Grande, mas o local estava fechado.

Os agentes fizeram contato com uma pessoa que se apresentou como responsável pela obra. Durante a fiscalização, foi observado o desmonte de duas pedras de grande porte e o montante de pedras cortadas e armazenadas chegava à cinco metros cúbicos, isso tudo às margens de um curso de água.

Ainda segundo os agentes, havia o corte de árvores de grande porte e armazenamento de material para início das obras, além da limpeza de um terreno com cerca de 500 metros quadrados de área degradada.

Como no local passa um curso de água de uma nascente, a área é considerada de preservação permanente. A equipe então solicitou ao responsável a licença ambiental para a intervenção, mas o mesmo informou não possuir.

Diante dos fatos, a equipe da 4ª UPAm procedeu com o responsável à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base nos artigos 38 e 60 da lei de crimes ambientais.

Para denunciar crimes ambientais em Angra dos Reis ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone 0300 253 1177, ou então utilizar o WhatsApp “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd). Linha Verde, o Disque Denúncia do Meio Ambiente