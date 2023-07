Aulas serão presenciais e acontecerão no ‘Vírgula, Hub de Inovação VR’, no Park Sul; inscrições devem ser feitas online_

Uma oportunidade de qualificação e preparo para o mercado de trabalho. A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), está oferecendo cursos gratuitos de Linguagem de Programação e Marketing Digital. As inscrições devem ser feitas online pelos links: acesse.one/nAFht e l1nk.dev/5RmUR.

As aulas serão presenciais e acontecerão no ‘Vírgula, Hub de Inovação VR’, que fica no Shopping Park Sul. Serão 80 vagas destinadas para o curso Marketing Digital e 40 de Linguagem de Programação.

O curso de Marketing Digital tem duração total de três meses, com início das aulas no dia 31 de julho, às segundas e quintas-feiras, das 18h às 20h. Já o de Linguagem de Programação tem duração de seis meses, com aulas todos os sábados, das 10h às 12h, a partir de 29 de julho.

“Os cursos serão aplicados por professores da UFF (Universidade Federal Fluminense). O público-alvo são alunos que já concluíram o terceiro ano do Ensino Médio. Como as vagas são limitadas, os editais preveem que 70% das vagas sejam para alunos de escola pública ou bolsistas, e 30% de escolas particulares”, explicou a diretora de inovação da SMDET, Letícia Oliveira.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, destacou a grande demanda por esses cursos.

“São cursos que possuem uma grande demanda e que trouxemos para o Vírgula justamente pela proposta do ambiente; que é a de capacitar e desenvolver os nossos jovens. O futuro é agora. Esta qualificação profissional é um desenvolvimento para toda a região”, enfatizou Sodré.

*Hub de Inovação*

O ‘Vírgula, Hub de Inovação VR’ é um espaço físico e virtual de interação, do qual são fundadores a Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro), UFF, o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), a Universidade Geraldo di Biasi (UGB), a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a PMVR (Prefeitura Municipal de Volta Redonda).

Além disso, o Vírgula conta também com parcerias do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Sesi (Serviço Social da Indústria), ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras), ICT (Instituto de Cultura Técnica), IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), Samsung, Parque Tecnológico de Itaipu, CPQD (Centro Tecnológico de Campinas), Faculdade do Sul Fluminense (Fasf) e o apoio do Shopping Park Sul, Zamix e SegBarra. Secom/PMVR