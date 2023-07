Presidente do Falcões de Aço destaca cunho social do evento

O Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas é uma tradição no município, sendo realizado há 26 anos. O evento reúne pessoas de todas as regiões do Brasil. Em todas as edições, a entrada para o evento é a doação de 1 kg de alimento não perecível, que posteriormente, é doado as entidades filantrópicas da região.

O presidente do grupo Falcões de Aço, Manuel Esmeraldo Filho, agradeceu o apoio da prefeitura e do prefeito Antonio Francisco Neto e destacou que, o mais importante com a realização do evento é ajudar os que mais precisam.

“Se não tivéssemos o apoio da prefeitura e das secretarias envolvidas não conseguiríamos realizar esse evento, temos muita gratidão ao prefeito Neto e todos os envolvidos. É importante dizer que o Falcões de Aço não promove só o intercâmbio de motociclistas e triciclistas do Brasil pelo evento, mas um cunho muito forte filantrópico. Atualmente, o grupo Falcões de Aço atende 22 entidades em Volta Redonda, e isso é o mais importante para nós. Temos um retorno muito positivo do reconhecimento da população por esse trabalho tão importante para a humanidade e, com isso todos os anos conseguimos, arrecadar toneladas de alimento para doação as entidades”, comentou Esmeraldo.

O evento, que seguiu até este domingo (2/7), contou com praça de alimentação, lojas de roupas e acessórios, e com a tradição do boi no rolete. Fotos de Cris Oliveira- Secom/PMVR