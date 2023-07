Fevre anuncia concurso público com 25 vagas em Volta Redonda

Edital sairá neste mês de julho com oportunidades para profissionais da área de educação. Novidade será seleção para professor efetivo de Música

O diretor-presidente da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), Caio Teixeira, anunciou que a Fevre vai abrir neste mês de julho inscrições para seu novo concurso público. Serão 25 vagas distribuídas em diversos cargos para atuação nas escolas e outras unidades da fundação. O edital e o link para as inscrições serão divulgados em breve no site e nas redes sociais da prefeitura.

As oportunidades serão para os cargos de Professor III, nas áreas de: Ciências Biológicas, Língua Portuguesa, Matemática e Música; além de vagas para Orientador e Supervisor Educacional, Inspetor de Disciplina e Auxiliar Administrativo.

“O concurso é uma sinalização clara do esforço para a manutenção do papel de destaque que a Fevre tem dentro da Rede Municipal de Educação. E será a primeira vez que haverá concurso, na Fevre, para professor efetivo de Música, para atuar no projeto Volta Redonda Cidade da Música”, contou o diretor-presidente.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, esse novo concurso mostra o resultado que o trabalho de recuperação e busca por mais investimentos na cidade tem conquistado.

“A educação sempre foi e continuará sendo prioridade para nosso governo e, desde que retornamos à prefeitura, temos trabalhado para recuperar as contas públicas, pagar os servidores em dia, conseguimos dar reajuste ao funcionalismo e agora estamos realizando mais um concurso público, que vai reforçar a nossa educação.

Além do projeto Volta Redonda Cidade da Música, a Fevre mantém cinco colégios que oferecem Ensino Fundamental, Ensino Médio (incluindo técnico) e EJA (Educação de Jovens e Adultos), além da Academia da Vida Oscar Cardoso, que que desenvolve ações nas áreas de Educação, Saúde, Arte e Cultura para a Terceira Idade; e o Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira, no bairro Aero Clube, que oferece oportunidade de qualificação profissional gratuita, em parceria com empresas, entidades do terceiro setor, sindicatos e outros órgãos da administração municipal. Foto de arquivo/Secom/PMVR