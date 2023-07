LDVR: Al Fénix é campeão do Campeonato Amador de Volta Redonda

Ao vencer de goleada o Santos (Água Limpa) por 3 x 0, o Al Fénix é o novo campeão do Campeonato Amador, promovido pela Liga de Desportos de Volta Redonda. O jogo foi realizado no Estádio Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania). O time foi superior e venceu com certa facilidade o seu adversário, que ainda perdeu um pênalti, quando a partida estava em 2 x 0 para a equipe campeã.

A presença de público foi muito boa e o presidente da LDVR, Claudio Boher, mais conhecido como Dinho 66, foi bastante elogiado pelos organizadores, jogadores e arbitragem. Ao ser entrevistado pela rádio e jornal Destaque Popular, Dinho 66 agradeceu à todos que contribuíram para sucesso do evento.

“Quero agradecer a secretária de Esportes, Rose Vilela, ao administrador do estádio, Milton Alves Faria e ao prefeito Neto, pelo apoio que recebemos. Agradeço também ao comando do 28º BPM, Secretaria de Saúde, Guarda Municipal e a toda a nossa equipe que foi muito importante na organização do evento”, elogiou o presidente.