PRF apreende 12 quilos de haxixe em Seropédica (RJ)

A ação faz parte da Operação Palladium

Policiais rodoviários federais apreenderam na tarde deste sábado, dia 8, aproximadamente 12 quilos de haxixe na Rodovia Presidente Dutra. O motorista foi preso e confessou que levaria o material para o Complexo da Maré.

Durante a Operação Palladium, equipes realizavam comando estático, com intuito de combater o roubo de cargas e crimes conexos, quando abordaram um veículo de passeio de cor prata. Ao solicitar os documentos de porte obrigatório, o mesmo apresenta sua CNH digital, mas informa que o veículo é de uma amiga sua, e que ela iria compartilhar o documento de maneira digital, o que não foi feito.

Iniciada a fiscalização, a equipe sentiu um odor muito forte característico de droga, sendo localizado compartimento especialmente preparado para o transporte de ilícitos no interior do painel, que contava com sistema de travas eletrônicas, com intuito de dificultar a fiscalização policial.

No interior do compartimento, foram encontrados aproximadamente 12 quilos de haxixe, droga extraída da maconha e que possui elevado valor de comercialização. O condutor confessou que iniciou viagem em São Paulo capital e que entregaria a droga no Complexo da Maré, onde planejava obter um lucro de 30 mil reais.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.