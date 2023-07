Procedimentos foram realizados no último sábado (8), em centro cirúrgico do Hospital São João Batista (HSJB)

Vinte e oito pacientes com comorbidades foram submetidos a cirurgias de catarata no último sábado (8), no Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda. A ação faz parte do projeto Revi-VER, que já realizou mais de 12 mil cirurgias pelo SUS (Sistema Único de Saúde) na cidade, proporcionando que milhares de pessoas voltassem a enxergar.

“São pessoas com uma idade avançada e que possuem alguma comorbidade: cardiopatas, hipertensão arterial, AVC (Acidente Vascular Cerebral), Alzheimer e Parkinson, por exemplo. Por apresentarem este quadro clínico, esses pacientes precisam ser sedados e por isso as cirurgias são realizadas no centro cirúrgico do HSJB”, explicou o diretor geral da unidade médica, Sebastião Faria.

O Revi-VER foi criado há dois anos e já beneficiou milhares de pessoas em Volta Redonda. Além das cirurgias, o projeto oferece exames pré e pós-operatórios, e o YAG laser, popularmente conhecidos como “limpeza da lente”, necessários em alguns casos após a cirurgia de catarata.

“Acabamos com a demanda reprimida e já beneficiamos muita gente que estava esperando na fila há anos. Estamos trabalhando muito. Nosso plano agora é de criar em Volta Redonda um Centro Municipal de Atendimento de Oftalmologia no Estádio da Cidadania, para que mais pessoas possam ter sua visão de volta” destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Inscrição

Podem se inscrever no programa qualquer morador de Volta Redonda que já tenha sido diagnosticado com catarata. A pessoa ou familiar deve procurar o DIPA (Departamento de Informação, Programação e Avaliação), que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no antigo hospital Santa Margarida, no bairro Niterói. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. É necessário levar o cartão SUS (Sistema Único de Saúde ou CPF e documento com foto do paciente.

As pessoas que já fizeram cadastro para cirurgia de catarata não precisam ir ao DIPA para renovar a solicitação. Todos que estão na fila de espera serão convocados para fazer o procedimento, através de comunicação oficial da Secretaria de Saúde.

A prefeitura de Volta Redonda também alerta que não há orientação para que as pessoas procurem atendimento diretamente na Ilha São João ou no HSJB. Fotos: Divulgação/PMVR