O Volta Redonda derrotou o Confiança por 1 a 0, na noite da segunda-feira, na Arena Batistão, em Aracaju (SE). O jogo foi válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

O gol da vitória do Voltaço foi marcado por Ítalo Carvalho, aos 27 minutos do segundo tempo. O próximo jogo do Volta Redonda será contra o Amazonas, na próxima segunda-feira, às 16 horas, no Estádio Raulino de Oliveira.

Com a vitória, o Volta Redonda chega aos 19 e está na quarta posição.

Fotos: Neto Ferreira/ADC