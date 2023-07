Lean nas Emergências, do Ministério da Saúde, é destinado a hospitais públicos e filantrópicos de todo o país; unidade é uma das duas escolhidas no estado do Rio

O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, é um dos dois hospitais do estado do Rio selecionados para receber um projeto do Ministério da Saúde que visa reduzir a superlotação nas emergências, desde a entrada até a alta hospitalar. Para participar do programa, que tem como objetivo melhorar o atendimento aos pacientes, otimizar recursos, tempo e motivar as equipes dos hospitais, as unidades médicas devem ser públicas ou filantrópicas.

Para participar do projeto os hospitais ainda precisam atender pré-requisitos de elegibilidade, como ter uma quantidade mínima de leitos, estarem integrados à Rede de Urgência e Emergência e atenderem prontamente à população em seus prontos-socorros e ambulatórios.

Dentro do programa, profissionais passarão por treinamentos presenciais e à distância por um ano. Consultores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), que é uma aliança entre seis hospitais de referência no Brasil e o Ministério da Saúde, estiveram no HSJB.

“Já tivemos a presença de consultores do Proadi realizando entrevistas, observando o fluxo de pacientes, analisando os dados e indicadores relacionado ao atendimento de urgência/emergência e hospitalares. No final de junho, sete profissionais nossos realizaram um curso de gestão de alta performance de emergência em São Paulo. Brevemente, vamos receber visitas quinzenais de consultores para novas ações de capacitação para toda a equipe da unidade e apoio para implementação, na prática, das ferramentas aprendidas”, disse o diretor-geral do HSJB, Sebastião Faria.

“O sucesso deste projeto não depende só dos profissionais de Urgência e Emergência, e sim de todos os funcionários do hospital”, completou.

O que é a metodologia Lean e como ela funciona?

A metodologia Lean teve origem no Japão após a 2ª Guerra Mundial, com a montadora de veículos Toyota. Abalada pela enorme falta de recursos que consequentemente ocasionava uma baixa produtividade, o seu fundador, Toyoda Sakichi, seu filho Toyoda Kiichiro e o engenheiro Taiichi Ohno, se reuniram para criar o Toyota Production System (TPS), que hoje é conhecido como Lean Manufacturing ou Manufatura Enxuta.

A metodologia utiliza alguns princípios e técnicas operacionais buscando sempre reduzir o desperdício de recursos, a melhoria da qualidade e a maximização do valor entregue ao cliente. Este método acabou se tornando uma filosofia que já é amplamente utilizada nos mais diversos setores e empresas, como por exemplo, área administrativa, tecnologia da informação, agronegócios e na saúde.

As ações se baseiam principalmente na redução de sete desperdícios: Falta de Qualidade, Espera, Estoques, Movimentação, Transporte, Processos Desnecessários e Superprodução.