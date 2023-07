O sub-23 do Barra Mansa Futebol Clube encara a estrada nesta sexta-feira (24/6) para enfrentar o Tigres do Brasil, às 11h, no Centro de Treinamento de Los Larios, em Xerém, Duque de Caxias. A partida é válida pela sexta rodada da Rio Copa.

O técnico da equipe barra-mansense Samuel Palmeiras deve divulgar o time titular minutos antes do início da partida, mas uma possível escalação para esse jogo seria: Ronaldinho (Kaun); Matheus Marins, Felipe, Mineiro e Breno; Patrick, Koreia e Missinho; Rafael Godão, Miséria e Coutinho. Os demais relacionados são: Rômulo, MV, Lucas, Erick, Edson, David Scarton e João Gabriel.

O sub-23 do Barra Mansa se encontra na segunda colocação da Rio Copa, com 10 pontos, atrás do líder Tomazinho, que soma 14 pontos. A equipe do Tigres do Brasil está na quinta colocação, com 6 pontos conquistados.

A partida entre as duas equipes poderá ter um clima de revanche, já que, na última edição do torneio sub-23, o Tigres do Brasil perdeu o título para o Boa Sorte Futebol Clube, clube barra-mansense que possui parceria com o Leão do Sul na atual temporada. Por Diogo de Oliveira Paula