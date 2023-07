PM prende suspeitos e apreende drogas em Resende

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 37º BPM (Resende), com informações do Disque Denúncia, apreenderam na noite desta quinta-feira, dia 13, material entorpecente que estavam sendo comercializado na região na Rua das Margaridas (próximo ao pontilhão) bairro Cidade Alegria, em Resende (RJ).

Policiais foram verificar denúncia passada pela SOP do 37º BPM, dando conta que criminosos estariam realizando venda de drogas e ameaçando moradores. Os agentes foram ao endereço onde conseguiram localizar e prender quatro suspeitos e apreender 34 pedras de crack, nove frascos de loló, 67 tiras maconha de R$ 20, dois aparelhos celular e R$ 14,00.

Diante dos fatos, os presos e o material apreendido, foram levados para a sede da 89ª DP (Resende). Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas. Não foi informado se eles permaneceram presos.

Denuncie a localização pontos de drogas, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.