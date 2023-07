O Volta Redonda F.C. anuncia a contratação do atacante Hugo Borges, de 25 anos, para a sequência da temporada 2023. O atleta chega ao Tricolor de Aço com vínculo o válido até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Revelado pelo Vasco em 2018, Hugo Borges atuou três anos na equipe sub-23 do Corinthians, sendo emprestado na sequência ao Brusque. Nas últimas duas temporadas, o atacante atuou na Grécia, nas equipes PS Kalamata e Proodeftiki.

Hugo Borges falou sobre a sua chegada ao Volta Redonda e a expectativa para a sequência da Série C:

“Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, ao Voltaço por ter aberto as portas e ao professor Rogério Corrêa. Venho com a expectativa de estar somando com meus companheiros em busca do objetivo que é o acesso. No pouco tempo que estou aqui, já vi que temos uma equipe bastante qualificada e que está no caminho certo, trabalhando no dia a dia para concluir essa missão na Série C”, disse.

O atacante já treina normalmente com os companheiros sob o comando do técnico Rogério Corrêa e está apto para estrear. O Volta Redonda segue em preparação para a partida contra o Amazonas, na próxima segunda-feira, dia 17, às 16h, no Raulino de Oliveira, pela 13ª rodada da Série C.