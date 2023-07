Unidade fica nas instalações do Colégio Estadual Niterói e já atende a mais de 300 alunos através de gestão compartilhada entre secretarias Municipal e Estadual de Educação

O prefeito Antonio Francisco Neto inaugurou na manhã desta quinta-feira (13) uma nova escola em Volta Redonda. Trata-se da Escola Municipal Emiliana Marcondes Casagrande, no bairro São Cristóvão. A unidade ganhou o nome da professora e ex-secretária de Educação de Volta Redonda, que morreu em abril de 2020. A inauguração faz parte das celebrações pelo aniversário de 69 anos da cidade e contou com as apresentações da Orquestra de Cordas do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” e da fanfarra da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso.

A nova escola fica nas instalações do Colégio Estadual Niterói e já atende a mais de 300 alunos do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, através da gestão compartilhada entre o governo municipal e o Estado. Anteriormente, o espaço foi utilizado durante oito anos como um anexo da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso, com a oferta de aulas a duas turmas, mas devido ao aumento na demanda, houve a necessidade de adequação para que mais alunos da rede municipal pudessem ser absorvidos.

“No início foram poucos alunos, mas hoje são mais de 300, então não cabe mais ser um anexo; tem que ser uma escola com nome próprio e vida própria. Isto também atende aos pedidos da comunidade, porque uma grande preocupação dos pais e responsáveis hoje é que seus filhos tenham que sair do bairro para poder estudar, então com isso nós mantemos esses estudantes e garantimos a tranquilidade da família. A Escola Emiliana Casagrande atende crianças do 6º ao 9º Ano e, em sequência, o Estado assume com o Ensino Médio”, disse o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, elogiando a parceria desenvolvida com o Governo do Estado.

“A parceria que temos com o Estado hoje é fabulosa. Nós estamos compartilhando várias escolas e o governo estadual tem sido um parceiro de primeira hora. É uma união perfeita”, completou.

Fortalecimento do ensino público

A superintendente de projetos estratégicos da Secretaria Estadual de Educação, Cristina Silveira, também destacou os ganhos com a parceria com a Prefeitura de Volta Redonda que fortalece o ensino público.

“Se você tem uma escola que oferece Ensino Fundamental e Ensino Médio, este aluno já tem a questão da adesão, do engajamento, ele já um conhecimento daquela comunidade escolar, inclusive já conhece as pessoas. Então você evita, por exemplo, a evasão escolar porque aquele aluno já se sente pertencente ao espaço. Então é uma parceria que todo mundo sai ganhando, o Estado, o município e principalmente o aluno, por quem a gente trabalha”, considerou Cristina.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu a permissão dos familiares pela homenagem à professora Emiliana Casagrande e destacou os avanços na Educação. “Agradeço a todos os familiares por permitirem esta homenagem. A Educação de Volta Redonda perdeu nos últimos anos pessoas que deixaram um legado muito importante como a Emiliana, a Tetê (Therezinha Gonçalves, ex-secretária de Educação), mas nós temos trabalhado muito para mantê-lo. Temos uma equipe que está ajudando a fazer da nossa Educação uma referência no nosso país. Agradeço ao Sodré e a todos da secretaria pelo belíssimo trabalho, ao Eduardo Prado pela parceria com a FOA (Fundação Oswaldo Aranha) e ao Governo do Estado”, disse, anunciando que em breve Volta Redonda vai inaugurar uma creche integral com mais de 500 vagas.

Também estiveram presentes na inauguração o deputado estadual Munir Neto, o assessor especial do prefeito, Rogério Loureiro, o diretor-presidente da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), Caio Teixeira, e o diretor geral do colégio, Iuri Suhett. Fotos: Geraldo Gonçalves- Secom/PMVR.