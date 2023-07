Município não registrou coleta de carrapatos infectados com febre maculosa, mas equipes trabalham preventivamente para proteger população

A Prefeitura de Resende realiza mais uma ação de arrasto de pano com o intuito de capturar e coletar carrapatos. Desta vez, as atividades acontecem na manhã desta terça-feira, dia 18, na Beira Rio, na Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha.

As equipes do Centro de Controle de Zoonoses utilizam uma técnica chamada “arrasto de pano”, que consiste em passar um pano branco no chão para capturar carrapatos que, porventura, estejam na localidade. Depois de coletados, os carrapatos são encaminhados para um laboratório no Rio de Janeiro para que seja detectado, ou não, como o protozoário transmissor da febre maculosa.

Até o momento, não foi detectado nenhum caso de carrapato infectado com a febre maculosa. Porém, segundo o CCZ, o monitoramento segue sendo feito em todo o município para descartar qualquer possibilidade de contaminação em animais e munícipes.

– O CCZ sempre fez trabalhos de detecção e checagem de condições de zoonoses em nosso município. Porém, após aquela triste história do falecimento das vítimas na festa em Campinas que foram contaminadas com a febre maculosa, intensificamos os trabalhos para busca e captura de carrapatos em Resende. O laboratório do CCZ tem uma equipe composta por um veterinário, quatro biólogos e uma digitadora, que trabalham diretamente no monitoramento e investigação das zoonoses no município – explicou Carolina Bittencourt, superintendente de Vigilância em Saúde.

Esta é mais uma etapa do arrasto de pano em Resende. A última ação aconteceu nas proximidades do Campo de Aviação. Além das atividades na Beira Rio, a previsão é atender a comunidade Terra Livre nos próximos dias.