Polícia encontra bota fora irregular em Angra dos Reis

Policiais Militares da 4ª UPAm identificaram nesta terça-feira, dia 18, um bota fora irregular e movimentação do solo degradando uma área com cerca de 250 metros quadrados no bairro Caetés, em Angra dos Reis, na Costa Verde.

Os agentes chegaram ao local após denúncia encaminhada pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177) sobre crime ambiental naquela localidade.

Segundo os militares, a informação do programa Linha Verde, do Disque Denúncia, levou a equipe à Rua Bernardino, onde foram encontrados resíduos de construções, restos de árvores, movimentação do solo, situação conhecida como “bota fora”.

Ainda de acordo com os policiais lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, diligências foram realizadas no entorno, mas não foi possível identificar placas contendo licenciamento e tampouco os responsáveis pela atividade. Com base no artigo 60 da lei 9605/98, os agentes procederam então à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Para denunciar crimes ambientais em Angra dos Reis ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone 0300 253 1177, ou então utilizar o App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).

LINHA VERDE, o Disque Denúncia do Meio Ambiente