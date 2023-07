O cantor, que é autista e deficiente visual, foi destaque no Fantástico, programa dominical da Rede Globo

O tenor Saulo Laucas apresenta nesta quinta-feira (20/07), em duas sessões, nos horários de 19h e 21h, no Teatro Gacemss, em Volta Redonda, o show “do Clássico ao Popular”. O evento será realizado em prol da Apae Volta Redonda e 100% da renda será direcionada para a instituição. O público poderá ouvir “A Deusa da Minha Rua” de Jorge Faray e Newton Teixeira e “Carinhoso” de Pixinguinha; o samba “Na baixa do sapateiro” de Ary Barroso e tudo isso se mistura no repertório com várias das óperas Tosca e Turandot de Giacomo Puccini.

Saulo é deficiente visual e foi diagnosticado autista aos três anos de idade. Ele apresenta neste show canções que vão de clássicos da MPB a óperas, mostrando talento, superação e muita emoção à música. “A ideia de trazer o show do Saulo para Volta Redonda é realmente o infinito talento do cantor, que se mistura à impressionante capacidade de superação. Além da boa música, a história dele nos inspira a seguir a vida de maneira mais leve”, confidenciou Mario Vitor Lopes Netto, presidente da APAE Volta Redonda.

O valor do ingresso solidário é R$ 40,00 (quarenta reais) com a contribuição de um quilo de alimento e pode ser comprado on-line através da plataforma Ingresso Digital (https://encurtador.com.br/JUV46), na Secretaria do Teatro Gacemss ou da Faculdade Anhanguera.

“O Saulo preencheu todos os requisitos: ele tinha a voz adequada ao estilo, era o que estava mais bem preparado musicalmente, afinação correta, dicção, clareza ritma, então, não tivemos dúvida, tínhamos que escolher o Saulo”, contou a diretora musical da UFRJ, Priscila Bomfim, sobre o cantor e sua participação na Ópera italiana “O Professor de Música”. E para a apresentação em Volta Redonda, o público poderá conferir todo este talento de perto.

QUEM É SAULO LAUCAS?

O tenor, que é cego de nascença, foi diagnosticado autista aos três anos de idade e, desde criança, descobriu seu talento para a música. Com o apoio da família e de professores, estudou piano e, mais tarde, canto. Hoje, bacharel em canto pela Escola de Música da UFRJ, segue carreira como tenor, com apresentações em diversas cidades brasileiras e aparições na TV – ele também gravou um CD, Belle Canzoni Italiane, que está disponível na plataforma Spotify.

Serviço:

Show “do Clássico ao Popular” com Saulo Laucas

Data: 20/07 (quinta-feira)

Horários: 19h e 21h

Local: Teatro Gacemss

Valor do ingresso solidário: R$ 40,00 (quarenta reais) com a contribuição de um quilo de alimento

Venda on-line: https://ingressodigital.com/evento/8913,8915/Do_Clssico_ao_Moderno_com_o_TenorSauloLaucas__APAE_VR

Venda presencial: Teatro Gacemss, de segunda a sexta, das 12h às 19h e na Faculdade Anhanguera, de segunda a sexta, das 7h às 21h; Sábado, das 9h às 17h.