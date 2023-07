Volta Redonda promove ação em alusão à luta contra as hepatites virais

Com o tema “Impacto das Hepatites Virais B e C na população”, encontro reuniu cerca de 100 enfermeiros e médicos da Atenção Primária

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu nesta quarta-feira, dia 19, um evento sobre hepatites virais, em alusão ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, comemorado no próximo dia 28.

O encontro, organizado pelo Centro de Doenças Infecciosas (CDI), aconteceu na sede da Universidade Federal Fluminense (UFF), campus Aterrado, reunindo cerca de 100 enfermeiros e médicos da Atenção Primária à Saúde e teve como tema: “Impacto das Hepatites Virais B e C na população”.

A responsável pela área técnica de hepatites virais do município, Anna Beatriz de Avellar Melo, ressaltou a importância do diagnóstico precoce. “As hepatites virais são doenças que podem ser silenciosas, sem sintomas, que agridem o fígado e, com a evolução da doença, podem causar cirrose e até mesmo câncer no fígado, por isso a importância de descobrir a doença o quanto antes”, explicou.

Em Volta Redonda existem testes rápidos para hepatites virais B e C, bem como sorologias e testes de carga viral, por meio de exames de sangue solicitados pelo profissional de saúde. Os testes rápidos estão implantados em 100% das unidades básicas da Atenção Primária à Saúde, sendo de livre demanda. Qualquer pessoa pode solicitar a realização nas unidades de saúde mais próximas da sua casa.

“Todos devem se vacinar para a hepatite B e outras doenças, além de, ao se testarem, protegerem a si e a seus familiares e amigos”, ressaltou a secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha.

O médico gastroenterologista do Programa de Hepatites Virais do CDI, Giovani de Mendonça Araújo, falou sobre o “Rumo à eliminação da Hepatite C: Desafios a serem atingidos segundo a pactuação com OMS” e o “Tratamento atual das Hepatites B e C”.

Outros temas discutidos no encontro foram a “Evolução Clínica das Hepatites B e C” e “Experiências bem-sucedidas para eliminação da Hepatite C”, pelo médico gastroenterologista Programa de Hepatites Virais do CDI, Raniery Ávila de Oliveira; “Importância do Enfermeiro na captação precoce das Hepatites Virais” e “Fluxo institucional de Volta Redonda para assistência das Hepatites B e C”, pela coordenadora do Programa Hepatites Virais, a enfermeira Anna Beatriz de Avellar Melo.

Hepatites

As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Trata-se de uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Existem outras hepatites virais, porém na nossa região são as causadas pelos vírus B e C as mais comuns formas crônicas. O tratamento é feito de acordo com cada caso.

A hepatite viral tipo C tem cura, por isso a importância do diagnóstico precoce. Já a hepatite B não tem cura, mas tem vacina contra essa infecção, que é ofertada de maneira universal e gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS) para qualquer idade. As hepatites virais são doenças silenciosas e as vezes só aparecem os sintomas na fase avançada. Fotos de Geraldo Gonçalves- Secom/PMVR.