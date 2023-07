Projeto elaborado pelo IPPU deixará equipamento cultural mais moderno, acessível e seguro para apresentações de artes visuais

A prefeitura de Volta Redonda iniciou neste mês a obra de revitalização do Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília. O local, que é dedicado a exposições artísticas e manifestações culturais, está sendo totalmente reformado. Os trabalhos incluem a instalação de um novo sistema de climatização, além de reparos nas partes elétrica e hidráulica.

Também estão sendo feitas a reforma da cobertura, a revitalização da pintura e do piso para renovação completa do espaço. A obra tem duração de três meses. O projeto foi elaborado pelo IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) com recursos do próprio município. O equipamento é administrado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e o pedido de revitalização era uma reinvindicação antiga dos fazedores de cultura que utilizam o espaço.

“O projeto elaborado pelo IPPU deixará o equipamento cultural mais moderno, seguro e acessível. O espaço será utilizado através de chamamento público, não só para o segmento das artes visuais como também para palestras, dança, música, artesanato, literatura, entre outros. Além disso, será criada uma área técnica, anexo ao espaço, para guardar as tendas dos artesãos que frequentam as tradicionais feiras de artesanato da cidade”, citou o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza.

Todo o projeto de melhoria foi apresentado à Comissão de Projetos do Conselho de Política Cultural de Volta Redonda no início deste ano, sendo aprovado pelos participantes.

“Ao assumirmos à secretaria de Cultura em 2021 achamos o espaço fechado por conta da pandemia e com problemas estruturais e de conservação, que impediam a sua utilização. Diante disso, o prefeito entendeu e autorizou a revitalização da galeria para gerar arte, turismo e movimentar a economia criativa da cidade”, finalizou o secretário.

Imagens de divulgação/PMVR.