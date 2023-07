Volta Redonda contrata o lateral-esquerdo Sanchez

O Volta Redonda F.C. anuncia a contratação do lateral-esquerdo Sanchez, de 27 anos, para a sequência da temporada 2023. O atleta chega com o contrato válido até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Sanchez foi revelado pelo Ceará e estava na Ferroviária, de Araraquara. Ele possui passagens também por Cabofriense, Macaé, Inter de Lages, FC Arouca-POR, Portuguesa-RJ e Vitória.

O atleta já treina com o elenco normalmente, está regularizado e fica à disposição do técnico Rogério Corrêa para a próxima rodada da Série C. O Volta Redonda entra em campo na segunda-feira, dia 24, contra o São José-RS, às 20h, no estádio Francisco Novelletto.

Empréstimo: o volante Marcos Vinicius renovou o contrato com o Volta Redonda até 2025 e foi emprestado para o Operário-MT para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro.