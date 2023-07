A Liga de Desportos de Volta Redonda (LDVR) sagrou-se campeã, neste sábado, dia 22, da Região do Médio Paraíba do Campeonato Sub-17, promovido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

Em jogo que decidia a competição, a LDVR venceu a Liga de porto Real por 3 x 0. Foram seis jogos invictos. A fase estadual começa no mês de agosto.