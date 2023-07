A manifestação contra o pó de ferro (pó preto) que é emitido pela Usina Presidente Vargas (Companhia Siderúrgica Nacional), acontece neste domingo, dia 23, às 10 horas, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

No local há mobilização e colocação de cartazes em vários pontos da praça. Os organizadores pedem que as pessoas se manifestem de forma pacífica.

O ‘Ato contra a Poluição’ foi organizado por moradores que sofrem com a poluição emitida pela CSN. Os manifestantes irão percorrer as ruas do bairro protestando contra os danos que afetam não só a saúde, mas também o meio ambiente, causados pelas ações da siderúrgica.

A previsão é de que mais de 1 mil manifestantes estejam no evento. Nas redes sociais a adesão é grande. Um ofício comunicando o ato foi enviado no dia 30 de junho de 2023, para a Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), e Guarda Municipal e outro para o comando do 28º Batalhão da Polícia Militar, em 5 de julho deste ano.

No local estão posicionadas viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar para garantir a segurança e tranquilidade dos manifestantes.