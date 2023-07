Trabalhos acontecem no primeiro fim de semana de agosto, com o tráfego operando no sistema de mão dupla

A CCR RioSP realiza nos dias 05 e 06 de agosto, das 7h às 18h, serviços de limpeza e de vistorias em taludes localizados na pista de descida (sentido Rio de Janeiro) da Serra das Araras, na Via Dutra. Durante os trabalhos, a pista de descida terá o tráfego desviado para a pista de subida (sentido São Paulo), que irá operar no sistema de mão dupla. Já no trecho onde os trabalhos ocorrem, uma faixa da pista de descida permanecerá liberada para o tráfego de veículos da obra, além de viaturas de emergência da concessionária, Corpo de Bombeiros, ambulâncias e SAMU.

Toda a região será sinalizada com cones e homens bandeiras. Para reforçar a informação ao cliente, painéis de mensagens variáveis serão colocados em pontos estratégicos da rodovia. Ao trafegar pelo trecho, o motorista deve respeitar a sinalização e o limite de velocidade que é de 40km/h. A Polícia Rodoviária Federal apoiará na operação. Em caso de chuva ou mal tempo os serviços podem ser adiados ou interrompidos para segurança de colaboradores e motoristas do trecho.

Bate choco

Entre as atividades previstas para o fim de semana, a concessionária fará o bate choco – técnica aplicada para identificação e remoção de pedras soltas. Além de máquinas pesadas como retroescavadeira, caminhão prancha, caminhão munck e dois caminhões basculantes, serão necessários 26 alpinistas que farão as vistorias nos topos dos taludes.

Para o coordenador de operações da concessionária Leandro Guimarães, esse trabalho reforça a segurança dos motoristas que trafegam na Serra das Araras, garantindo a integridade física e material das pessoas que transitam ou moram na região da Serra das Araras. Os trabalhos acontecem nos quilômetros km 228,620; km 229,950; km 230, 300 e km 233,100. Todos localizados na pista de descida da Serra das Araras.