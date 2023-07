As equipes sub-15 e sub-17 do Barra Mansa Futebol Clube farão a estreia no Campeonato Carioca (Série A2) neste sábado (29/7) diante dos elencos do Rio de Janeiro, no estádio Leão do Sul. A partida da categoria sub-17 será às 12h45 e a do sub-15 está marcada para começar às 14h45.

O sub-15 do Barra Mansa tem Ian Carlos como técnico, enquanto que o treinador do sub-17 é André Lopes. As duas equipes estão alocadas no Grupo E do Campeonato Carioca (Série A2), juntamente com Americano, Olaria, Rio de Janeiro e Nova Cidade.

Sub-17 do Barra Mansa é campeão da Copas BM

Comandada pelo técnico Luciano Manoel, a equipe sub-17 do Barra Mansa se sagrou campeã da Copa BM no último domingo (23/7) ao vencer o time do Colônia FC por 2 a 1 na decisão do torneio. A partida foi realizada no estádio Leão do Sul.

Por Diogo de Oliveira Paula