Morre a atriz Aracy Balabanian

Morreu na manhã desta segunda-feira, a atriz Aracy Balabanian, aos 83 anos. A artista, que havia sido diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado, estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A notícia foi confirmada por familiares e amigos.

Nascida em 1940, Aracy deixou sua marca na televisão brasileira com atuações em séries e novelas, incluindo Sai de Baixo, Vila Sésamo, Corrida do Ouro, Ti-Ti-Ti e A Próxima Vítima. Ela despontou no teatro nos anos 1960, trabalhando em Os Ossos do Barão, de Jorge Andrade, e na montagem brasileira de Hair.

Seu último trabalho completo na TV foi a novela Sol Nascente, de 2016. Desde então, ela fez participações esporádicas em produções como Malhação e Juntos a Magia Acontece.