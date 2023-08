Samba do Calçadão acontece em Barra Mansa neste domingo

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, realizará neste domingo (13), das 14 às 20h, o Samba do Calçadão, em comemoração ao Dia dos Pais. O evento acontecerá no calçadão Dama do Samba, na Rua Getúlio Vargas, mais conhecida como Beira-Rio, no Centro, e contará com shows dos conjuntos Kimanero, Sorriso Aberto e Reunião Papo de Samba.

Para a montagem das estruturas, a rua será interditada no sábado (12), às 14h, e permanecerá fechada até o fim do evento e da desmontagem no domingo. Os munícipes que precisarem ir para a Santa Casa de Misericórdia terão que passar pela ponte Nilo Peçanha.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou sobre o evento e o que ele significa. “O Calçadão Dama do Samba se transformou na casa da nossa cultura popular. É ponto de encontro de quem faz e de quem aprecia o samba”, revelou.

Serviço:

Samba do Calçadão

Data: 13/08 domingo

Horário: 14 às 20 horas.

Local: Calçadão Dama do Samba, na Rua Getúlio Vargas, Centro