Balanço é de ações realizadas em julho. No mesmo mês também foram feitas 341 podas de árvores em toda a cidade

As cinco equipes da Unidade de Guarda Comunitária (UGC), sob a orientação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), retirou no mês de julho, das ruas de Volta Redonda, 106 veículos em estado de abandono, além de ter acompanhado 341 podas de árvores em vários bairros. O serviço especializado da UGC tem como meta a garantia da segurança primária e é realizado com a participação direta de cidadãos e das associações de moradores.

Dos 106 veículos encontrados em estado de abandono, sete foram removidos ao Depósito Público Municipal, pois os proprietários não cumpriram o prazo estipulado pelo decreto 15.601. A UGC ainda oportunizou aos proprietários e acionou o guincho da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), deixando sete veículos em locais seguros com a ajuda do reboque.

Outro serviço que traz segurança à cidade e que passa pela supervisão das equipes da UGC é a poda de árvores, que no mês de julho somou 341 árvores, tendo beneficiado vários bairros, por meio de solicitações feitas através do número 156 ou pelo número de WhatsApp (24) 99288-5500.

As equipes da UGC realizaram ainda os seguintes trabalhos: 192 rondas periódicas diárias em praças e ruas, e nas unidades escolares; seis desobstruções de calçada para livre acesso aos pedestres; remoção ao Depósito Público Municipal de duas bancas de jornais desativadas e que ofereciam perigo aos moradores.

“Não se concebe mais a cidade sem os serviços prestados pelas cinco equipes da Unidade de Guarda Comunitária (UGC), que atende aos anseios das associações de moradores e dos cidadãos, agindo como um elo entre o problema e a solução, em um curto espaço de tempo, seja na manutenção da cidade ou relacionado à segurança. As soluções são sempre resolvidas de forma harmônica”, disse o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Fotos cedidas pela Semop.

Secom/PMVR